È finita con Sarri: Lotito e il sostituto che non ti aspetti

Maurizio Sarri sembra destinato all’addio alla Lazio al termine della stagione: c’è un nome in ascesa nella lista del patron Lotito per la panchina biancoceleste

Sembra destinata a terminare l’avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. L’eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco ha acuito i contrasti tra il tecnico ex Napoli e il patron Lotito.

Servirà cambiare e molto la prossima stagione con diversi senatori come Immobile, Pedro, Felipe Anderson e Luis Alberto destinati all’addio. C’è una piccola percentuale ancora sulla permanenza di Sarri che ha un altro anno di contratto con i biancocelesti, ma le ultime evoluzioni e il rapporto ormai incrinato con Lotito lasciano presagire al divorzio come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’. L’allenatore di Figline si è rimesso alla volontà della società e del presidente, dettando le linee guida in caso di conferma: squadra giovane e rivoluzionata, tagliando quei giocatori che rappresentano ormai un peso per la Lazio e non solo per l’età anagrafica.

Sarri verso l’addio: scatto Palladino per la panchina della Lazio

Le prossime settimane saranno decisive sul futuro di Sarri alla Lazio, però anche la situazione in campionato noi aiuta con i biancocelesti lontani dall’obiettivo quarto (o quinto) posto che dà l’accesso alla prossima Champions.

Si ha la sensazione che un ciclo sia esaurito e l’allenatore cerca garanzie per proseguire il matrimonio con la società capitolina. Lotito e la dirigenza di Formello sono consapevoli della situazione e si stanno muovendo con anticipo per trovare un sostituto adatto al sempre più plausibile addio di Sarri alla causa laziale. Un nome caldo resta quello di Italiano, che a fine stagione potrebbe decidere di interrompere il rapporto con la Fiorentina per provare a spiccare il volo verso una big. A ruota un’opzione credibile e valutata con attenzione dai biancocelesti è rappresentata da Tudor, a caccia di una realtà importante dopo la separazione dal Marsiglia. Infine in ascesa nei gradimenti della Lazio c’è Raffaele Palladino, profilo apprezzato da Lotito e che sta confermando la sua bravura alla guida del Monza.