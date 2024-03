Pif, dall’Inter al Milan: fissata la deadline per entrare nel club. Cardinale tratta con il ricchissimo fondo arabo, tutti i dettagli

Dopo il Newcastle, il fondo Pif sembra intenzionato a fare sul serio anche per il Milan. Arrivano conferme sulla trattativa con Gerry Cardinale.

Secondo quanto riportato da ‘Il Sole 24 Ore’, nel mirino del fondo sovrano saudita ci sarebbe il club rossonero. Pif punterebbe ad entrare nell’azionariato del Milan, le discussioni sarebbero già in corso con incontri già avvenuti con il proprietario Gerry Cardinale.

Fissata anche la deadline, la fine di marzo per il dentro o fuori. Come riferito dal noto giornale finanziario, l’ipotesi per Pif sarebbe quella di fornire a RedBird i capitali necessari a ripagare il “vender loan” di Elliott per 550 milioni di euro. In alternativa, una più ampia partnership con il fondo americano. Cardinale, dal canto suo, ha più volte ribadito l’intenzione di non voler cedere la proprietà del Milan. Almeno per il momento, dunque, la maggioranza del club rimarrà sempre nelle mani di RedBird. Ma Pif è all’orizzonte.