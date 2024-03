La società ha deciso: tecnico esonerato a fine stagione

Ormai la società sembra aver preso una decisione piuttosto chiara: il tecnico, molto probabilmente, sarà esonerato al termine della stagione

In Premier League stiamo assistendo ad una stagione con Liverpool, City ed Arsenal in piena corsa per il titolo: tre squadre in due punti e la sensazione che possa succedere veramente di tutto da qui al termine della stagione. Nell’ultima giornata, i ragazzi di Guardiola hanno vinto il derby per tre a uno: successo in rimonta da parte dei Citizens che confermano di essere uno dei club più forti in Europa.

Completamente diversa la situazione nell’altra sponda di Manchester dove i Red Devils stanno vivendo una stagione caratterizzata da troppi alti e bassi: squadra eliminata con largo anticipo dalla Champions League (è arrivata ultima in un girone alla portata di Bruno Fernandes e compagni), fuori dalla Carabao Cup contro il Newcastle e abbondantemente lontano dal primo posto in campionato.

L’unica possibilità per regalare una soddisfazione ai propri tifosi e chiudere la stagione con un trofeo si chiama FA Cup anche se l’ostacolo, ai quarti di finale, si chiama Liverpool. In Premier League l’obiettivo è chiudere al quarto posto così da qualificarsi alla prossima Champions League ma anche questa missione è decisamente complicata.

Il quarto posto, occupato dall’Aston Villa, dista undici punti: distanza difficile da colmare considerando soprattutto la difficoltà della squadra nel trovare quella continuità di risultati necessaria per raggiungere obiettivi importanti. Ten Hag è considerato come il principale responsabile di questa situazione e, nonostante un contratto in scadenza nel 2025, il futuro del tecnico potrebbe essere lontano dal Manchester United.

Ten Hag-United: possibile esonero a fine stagione

Diverse le critiche rivolte a ten Hag in una stagione dove le aspettative erano ben diverse considerando anche il tipo di mercato fatto dalla Manchester United nell’ultima sessione estiva. La più grande delusione è stata, senza ombra di dubbio, l’uscita dalla Champions League in un girone chiuso al quarto posto al termine di un percorso veramente negativo.

Stando a quanto riportato Daily Mail, a fine stagione potrebbe esserci l’esonero di ten Hag che non sembra più avere il controllo dello spogliatoio. Una squadra con la storia del Manchester United deve competere per obiettivi importanti (sia a livello nazionale sia dal punto di vista europeo) e non può permettersi di vivere un’altra stagione nell’anonimato.

Ecco perché, nella prossima sessione estiva, potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione a partire dalla guida tecnica. Non ci resta che aspettare la fine della stagione per scoprire il futuro di ten Hag.