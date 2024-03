Dal gol subito all’elogio a Scamacca, Gasperini on fire: “Se lo fa, non ci sono problemi”

Dopo il pareggio strappato contro lo Sporting CP, Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare la prova della sua squadra. Ecco quanto riferito

Nonostante l’enorme mole di occasioni create, l’Atalanta è stata fermata sul pari dallo Sporting CP. Un 1-1 che dunque tiene ancora aperti tutti i giochi qualificazione in vista del ritorno. In vista del prosieguo della stagione, però, Gasperini ha avuto le risposte che si aspettava soprattutto dal reparto offensivo.

Non è un caso che, intervistato ai microfoni di Sky Sport, Gasperini abbia posto l’accento soprattutto sulla prova di Gianluca Scamacca, pungolato nelle scorse settimane. Ecco quanto riferito: “Per il numero di occasioni create, potevamo fare meglio. Alcune di queste, poi, sono state abbastanza clamorose. Il risultato, però, è comunque positivo. Scamacca? Ha giocato libero da un punto di vista mentale, ha fatto le sue giocate ed è stato anche sfortunato. Ha giocato bene, per la squadra. Se gioca così non ci sono problemi, i numeri li ha. Ha fatto un gran gol. La cosa importante è che sorrida”.

Gasperini ha poi commentato gli errori commessi in occasione del gol subito: “Errore comunque rimediabile. La pressione ci ha aiutato, anche nel nostro gol. In occasione della rete subita siamo andati un po’ fuori, non dovevamo lasciare il tempo di giocare”. Sulla profondità della sua rosa, Gasperini ha chiosato: “Ho un nucleo di calciatori che hanno la giusta sicurezza e personalità, poi ne ho un altro tra fasce e attacco che impareranno dai più grandi”.