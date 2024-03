Colpo di scena Zirkzee: prezzo bassissimo

Tutti pazzi per Joshua Zirkzee, talento olandese che sta incantando a Bologna. In Italia piace a molte big, ma bisognerà fare i conti con il Bayern Monaco che ha un asso nella manica

Con il calcio di rigore magistralmente trasformato nella vittoria di Bergamo dell’ultimo fine settimana, Joshua Zirkzee ha raggiunto quota 10 gol in questa Serie A. Primo step importante per la crescita anche realizzativa del centravanti olandese classe 2001, che sta facendo impazzire tutte le big italiane, e non solo.

Il numero 9 del Bologna è un attaccante fisicamente e tecnicamente completo, capace di raccordare il gioco con la squadra e di andare a rete ora con maggiore continuità. La sensazione è che il suo potenziale di crescita sia ancora molto ampio, soprattutto per ciò che concerne i numeri sottoporta che potranno essere ritoccati verso l’alto.

Potenziale che inevitabilmente fa gola alle big di Serie A: dal Milan che lo corteggia, passando per gli occhi di Napoli e Juventus. Tutte però dovranno fare anche i conti con il Bayern Monaco, che aleggia come un’ombra sul futuro di Zirkzee. A tal proposito nelle scorse ore Rummenigge a ‘La Gazzetta dello Sport’ aveva ammesso: “Non so se la clausola viene attivata o no, fa parte del mercato che si farà in estate”.

Calciomercato, tutti pazzi per Zirkzee: il Bayern ha l’asso nella manica

Il futuro, in Italia o meno, di Joshua Zirkzee passa quindi anche dalla famigerata clausola presente negli accordi col Bayern Monaco, suo precedente club che lo ha lanciato nel grande calcio.

C’è grande stima per il classe 2001 in Baviera, e secondo quanto riferito da ‘Sport Bild’, la società tedesca si sarebbe assicurata una clausola di riacquisto che ammonterebbe a soli 20 milioni di euro. Un prezzo che sarebbe quasi irrisorio visti crescita e potenziale del calciatore che la prossima estate potrebbe smuovere con una sua cessione cifre ben superiori.