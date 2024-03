Scudetto nel Derby e rinnovo Lautaro: Zanetti infiamma i tifosi dell’Inter dopo l’allungo decisivo in campionato. Le sue dichiarazioni

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ospite per un evento della sua “Fondazione Pupi”, ha parlato a ‘FcInter1908’ di Scudetto e non solo.

La seconda stella potrebbe arrivare già nel Derby di ritorno contro il Milan. L’ex capitano, però, non ci pensa: “Non facciamo calcoli. Pensiamo al Bologna, se arriverà questo momento, speriamo al più presto, non ci pensiamo. Pensiamo al nostro percorso che è molto positivo”.

“Da quando è iniziata la stagione, pensiamo partita dopo partita. È vero che è un vantaggio importante – prosegue Zanetti – a noi interessa solo la partita col Bologna e fare il nostro lavoro. Inutile nasconderlo, stiamo facendo un’ottima annata”.

Inter, Zanetti annuncia: “Molto fiducioso sul rinnovo di Lautaro”

Annuncio, poi, anche sul rinnovo di capitan Lautaro: “Sono molto fiducioso, stiamo lavorando assieme al suo agente per concludere il suo rinnovo. Anche lui ha detto che bisogna stare tranquilli perché la sua intenzione è di rinnovare, speriamo sia così”.

Prima del rinnovo, però, i pensieri del club nerazzurro sono tutti sull’Atletico Madrid: “Non ci siamo sentiti io e il Cholo (Simeone, ndr), conoscendolo mi aspetto una partita come l’andata. Contro un avversario forte, non sarà semplice. Siamo in grado di poter competere, speriamo di portare a casa la qualificazione”. L’Inter di Simone Inzaghi non vuole fermarsi.