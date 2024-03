Scontri a fine partita: sette ultras arrestati

Finale di partita arroventato, gli scontri tra tifosi hanno portato a diversi arresti da parte della polizia

Le tensioni tra tifosi, a fine partita, caratterizzano purtroppo a volte il mondo del calcio. Gli scontri di cui parliamo hanno portato a diversi provvedimenti di fermo da parte delle forze dell’ordine.

Il derby tra Cosenza e Catanzaro, in Serie B, nello scorso weekend ha visto diversi momenti ad alto voltaggio. Scontri all’esterno dello stadio San Vito, fino all’uscita dalla città, tra i tifosi di casa, che hanno aggredito alcuni supporters ospiti che stavano tornando a casa.

Le indagini compiute in questi giorni hanno quindi portato a dodici fermi, tra cui sette arresti per gli ultras del Catanzaro. Arresti eseguiti in flagranza differita dalla Squadra Mobile e dalla Digos di Cosenza, in collaborazione con la Questura di Catanzaro e tra le Procure delle due città.