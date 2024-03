Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 5 marzo

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 5 marzo 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 5 marzo 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport titola con ‘C’è solo l’Inter’ dopo la vittoria di ieri sera sul Genoa per 2-1 che significa +15 sulla Juve seconda e scudetto ormai praticamente in cassaforte. In taglio alto ‘Serie A, guarda la Premier!’ in relazione alla eventuale scissione della Lega Serie A dalla Figc. Di spalla ‘Lazio, sogni d’oro’ con la sfida di ritorno col Bayern Monaco prevista stasera. Ai biancocelesti basterebbe un pareggio per compiere l’impresa e approdare ai quarti. Ancora di spalla ‘Bologna ppiù ricco e felice. Tomba: “Torno allo stadio”.

Il Corriere dello Sport apre invece con ‘Discesa libera’ e la foto di Asllani che esulta: ‘Rigore inesistente e l’Inter volta a +15′. In taglio alto spazio alla sfida storica per la Lazio: ‘Sarri, per la storia e per l’Italia’. Di spalla ‘Gravina convoca gli arbitri’, l’incontro previsto in Figc a Roma tra il presidente e Gianluca Rocchi. In taglio basso ‘Il Napoli sogna con mago Calzona’ e ‘Bologna e Thiago estasi Champions’.

Infine ‘Tuttosport’: Juve, tira dritto!’ con la foto di Dusan Vlahovic disperato con le mani sul volto. I numeri dell’attacco bianconero sono ‘impietosi, quasi imbarazzanti’. In taglio alto le interviste a Pellissier su Sartori mago del Bologna e a GIannini su De Rossi. Di spalla ‘Toro: Juric spera nella clemenza del giudice’ in seguito al gesto a Italiano. Per l’Inter spazio solo in taglio basso: ‘Inter a +15 con l’aiutino. Genoa, applausi e furia’.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 5 marzo 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, martedì 5 marzo 2024.

In Spagna ‘Sport’ apre con l’emergenza totale Barcellona dopo i ko pesantissimi di De Jong e Pedri che staranno fuori a lungo: ‘Situacion Limite’ titola il quotidiano. In taglio basso ‘Tuchel si gioca la testa contro la Lazio’. ‘Marca’ invece apre con ‘Non è ancora detto’ in relazione allo scontro Champions tra Real Sociedad e PSG che però partono dal 2-0 dell’andata per i parigini.