Milan, il derby è un incubo per Pioli: a San Siro può arrivare lo Scudetto

l’Inter di Simone Inzaghi potrebbe festeggiare il tricolore proprio a San Siro quando ci sarà il derby contro i rossoneri: per il Diavolo, un pericolo da scongiurare

Manca più di un mese al derby di Milano, che si giocherà nel weekend del 21 aprile. In attesa di conferme sulla data, quella domenica sul calendario è cerchiata in rosso dai tifosi del Milan, ma soprattutto da quelli dell’Inter.

In quella occasione, davanti ad oltre 60mila sostenitori del Diavolo, la squadra di Simone Inzaghi potrebbe, infatti, festeggiare lo scudetto: il derby della Madonnina si giocherà alla 33esima giornata e ai nerazzurri basterà avere più di 15 punti vantaggio per festeggiare il tricolore, che vorrebbe dire seconda stella.

Oggi il Milan è lontano 16 lunghezze dai cugini e se la distanza dovesse rimanere inalterata e la Juve dovesse perdere terreno, il rischio di vedere l’Inter festeggiare ‘in casa’ del nemico diventerebbe realtà. Sarebbe il peggior incubo per Stefano Pioli, che non ha mai nascosto che il suo più grande rimpianto in rossonero è legato proprio alle sfide contro i nerazzurri. Sono le sconfitte contro l’Inter, che più di ogni altra cosa, hanno allontanato il tecnico di Parma dai tifosi del Diavolo. Pioli dovrà dunque scongiurare di dare un dolore così grande ai suoi sostenitori. Una vittoria nel derby in bello stile gli permetterebbe poi di di conquistare, almeno in parte, un pizzico di fiducia da parte del suo popolo.

Milan, un derby per il futuro: la missione di Pioli

Se Stefano Pioli vuole tenersi la panchina dovrà chiaramente blindare la qualificazione in Champions, provare a vincere l’Europa League e magari, come detto, conquistare il derby.

Una vittoria nella stracittadina metterebbe, inoltre, fine ad una striscia infinita di risultati negativi, con l’Inter che ha conquistato le ultime cinque sfide. Il successo più recente del Diavolo è, infatti, datato 3 settembre 2022.

Inter, scudetto prima del derby

Ma l’Inter potrebbe addirittura conquistare prima lo Scudetto, ma chiaramente servirebbe un vantaggio superiore ai 18 punti. Non impossibile, considerando il cammino dei nerazzurri e delle sue avversarie.

Da qui al derby, la squadra di Inzaghi sarà chiamata ad affrontare Bologna e Udinese in trasferta, Napoli, Empoli e Cagliari in casa. La Juve, invece, ospiterà allo Stadium Atalanta, Genoa e Fiorentina; andrà fuori, invece, con la Lazio e il Torino. Per quanto riguarda il Milan, infine, ci saranno Empoli e Lecce a San Siro; Verona, Fiorentina e Sassuolo in trasferta.