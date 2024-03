Juventus nel mirino, la frase inchioda il tecnico: che bufera

Brutto episodio avvenuto sul terreno di gioco: le parole del tecnico scatenano la bufera, la Juventus finisce ancora nel mirino

Come se non bastassero problemi e polemiche che riguardano gli arbitri in questi giorni, a complicare le cose arrivano anche alcuni comportamenti in campo che alimentano ulteriormente il fuoco.

È accaduto così nel campionato Primavera, protagonista la Juventus e soprattutto il tecnico delle giovanili bianconeri Paolo Montero. Il match è quello con il Sassuolo che i neroverdi hanno portato a casa, vincendo 2-1 sul campo della formazione piemontese. Protagonista della partita è stato Vedovati, autore dei due gol che hanno permesso alla formazione di Bigica di portare a casa tre punti fondamentali.

Nel finale è arrivata la rete firmata da Crapisto che non è servita però a riprendere il match. Proprio in occasione del gol bianconero è accaduto un episodio che ha alimentato le polemiche e fatto finire sul banco degli imputati il tecnico Montero.

Juventus-Sassuolo, Montero nel mirino: cosa è successo

A dieci minuti dalla fine della partita, infatti, il Sassuolo getta la palla volontariamente in fallo laterale per consentire allo staff medico di curare Cinquegrano, finito a terra con i crampi. Mentre il calciatore neroverde è soccorso, si sente in sottofondo Montero dire al proprio calciatore che si sta incaricando di battere la rimessa di non restituire il pallone.

Proprio dal fallo laterale nascerà il gol dell’1-2 e arrivano inevitabili le polemiche con accuse di mancano fair play e la sottolineatura, molto gettonata sui social per il caso in questione, che non dovrebbero essere questi gli insegnamenti da impartire ai ragazzi. C’è da ricordare come Sassuolo e Juventus già in estate avevano dato vita ad una partita particolarmente nervosa e non senza polemiche.

Nel match dei quarti dei playoff primavera, i neroverdi ebbero la meglio (1-1 e qualificazione per miglior piazzamento), ma a fare rumore fu la rissa finale tra le due squadre. Ora un nuovo caso e polemiche inevitabili.