Gasperini lancia l’allarme: “Con lo Sporting senza prepararla”

Gasperini punta ancora il dito contro il calendario e sottolinea i troppi incontri ravvicinati che attendono ancora l’Atalanta

A 24 ore dalla sfida contro lo Sporting, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ribadisce la sua contrarietà per un calendario che ha messo nei guai la Dea.

Il problema è stato il recupero della sfida contro l’Inter che ha reso ancora più fitto un programma già ricco di suo. Così, intervistato a ‘Sky’ alla vigilia del match di Europa League, il tecnico della Dea ha alzato ancora una volta la voce: “Abbiamo perso con l’Inter e ci sta, e abbiamo perso con il Bologna e non volevamo perdere. C’è rammarico, ma il problema è che stiamo giocando troppe partite di questo livello in modo ravvicinato. Quattro grandi partite in undici giorni: avremmo evitato questa situazione”.

Gasperini quindi continua: “La partita con l’Inter è arrivata dopo due mesi normali, di cui abbiamo tratto beneficio, ma arriva in mezzo a molte partite importanti. Dobbiamo giochiamo quasi senza preparare la gara. È diverso giocare tante partite tirate in poco tempo, chi fa le coppe è più abituato. Anticipi e posticipi sono stati creati per dare recupero a chi fa le coppe ma a noi non è successo: questa è una colpa”.

Sporting-Atalanta, Gasperini: “Scamacca ritrovi serenità”

Dal calendario a Gianluca Scamacca che fin qui non è riuscito ad imporsi a Bergamo. Gasperini analizza la sua situazione: “Il calcio moderno va verso la globalizzazione: il portiere e i difensori partecipano di più. È tutto in evoluzione e gli attaccanti devono essere più dinamici”.

Il tutto senza dimenticare le caratteristiche fisiche di un calciatore: “Non possiamo chiedere ad uno come Scamacca di fare i chilometri di Ederson o de Roon. Però deve aumentare il raggio di azione e ci sta provando. Poi a livello psicologico vorrei che si togliesse un po’ di pressione: c’è grande aspettativa e vorrei che si calasse più nella normalità, che avvertisse meno delusione dopo un errore. Quando avrà più gioia e meno pressione, potrà fare meglio”.