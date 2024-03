Post partita infuocato, addio Allegri-Juventus: “Anno sabbatico”

Nonostante la sconfitta patita dalla Juventus al “Maradona” contro il Napoli, è ancora il futuro di Allegri a tenere banco. Ecco cosa sta succedendo

Pur fornendo una buona prestazione soprattutto in termini di occasioni, la Juventus esce dal “Maradona” di Napoli senza aver raccolto neanche un punto. Il sigillo di Raspadori ha infatti fissato il match sul definitivo 2-1, rendendo vano il momentaneo pareggio di Chiesa.

Nonostante la sconfitta, però, pur evidenziando gli errori che poi la sua squadra ha pagato dazio, Allegri ha analizzato il match vedendo il bicchiere mezzo pieno. Effettivamente non sono pochi gli spunti positivi offerti da Vlahovic e compagni che hanno peccato soprattutto in fase realizzativa. A calamitare l’attenzione mediatica, però, è stato anche e soprattutto il futuro di Massimiliano Allegri. A precisa domanda, il tecnico livornese ha preferito glissare sull’argomento, affermando di essere molto felice di allenare la “Vecchia Signora”. Inevitabile, però, che alla luce del contratto in scadenza nel 2025, il futuro di Allegri sia ancora tutto da scrivere.

Juventus, Caressa sul futuro di Allegri: “Possibile un anno sabbatico”

A dispetto di quanto lasciato trapelare nei mesi scorsi, infatti, le chances che le strade della Juventus e quella di Allegri possano dividersi sembrano essere aumentare. L’intervento di Branchini, sotto questo punto di vista, non può e non deve essere trascurato.

Ad ogni modo del tema Allegri si è parlato anche negli studi di Sky. In particolare al “Club” ha toccato la questione Fabio Caressa che, tra i diversi risvolti della vicenda Allegri-Juventus, ha puntualizzato un dettaglio tutt’altro che trascurabile: “Allegri ha ancora un anno di contratto, potrebbe anche decidere di prendersi un anno sabbatico”. Nel suo intervento Caressa ha risposto a Luca Marchegiani, che aveva chiosato: “Allegri è un grande allenatore, se non dovesse allenare la Juve potrebbe andare ad allenare 10 squadre in Europa del suo livello”.

In un senso o nell’altro, la sensazione è che la decisione definitiva del club bianconero sul futuro del suo allenatore sia sempre più vicina. Staremo a vedere cosa succederà.