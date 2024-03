Milan, Brahim Diaz bis: nuovo asse col Real

Tra il Milan ed il Real si potrebbe aprire un nuovo asse di mercato: dopo Theo Hernandez e Brahim Diaz, ecco il nuovo affare

I rossoneri sono reduci dalla vittoria tra mille polemiche dell’Olimpico contro la Lazio e ora hanno già nel mirino il prossimo impegno europeo: giovedì a San Siro arriva lo Slavia Praga per la gara d’andata degli ottavi di Europa League. Il cammino del Milan prosegue e, tra coppa e piazzamento in campionato, potrebbe mettere da parte un tesoretto da quasi 100 milioni di euro. Nuova linfa per il mercato, con l’asse col Real Madrid che potrebbe tornare a dare frutti.

Milano-Madrid ha regalato soddisfazioni in passato, ad entrambi i club meneghini. Sono i rossoneri ad aver avuti maggiori rapporti commerciali col Real negli ultimi anni, accordi che hanno portato talenti come Theo Hernandez e Brahim Diaz a San Siro. L’esterno francese è diventato uno dei pilastri del Milan, mentre lo spagnolo è stato richiamato alla base e ora si è ritagliato uno spazio importante anche nella compagine di Carlo Ancelotti. In estate, però, potrebbe ripetersi l’operazione Brahim Diaz.

Nuovo Brahim Diaz per il Milan: il Real offre Arda Guler

Uno dei talenti più cristallini sfornati dal calcio europeo è Arda Guler, passato dal Fenerbahce al Real Madrid in estate per 20 milioni più 10 di bonus. Le attese nei confronti del 2005 di Ankara erano altissime, ma la sua prima stagione con le Merengues è stata contornata dagli infortuni e dai problemi fisici che gli hanno impedito di mettersi in mostra.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, il Real Madrid avrebbe offerto il gioiellino turco al Milan in una nuova operazione sulla falsa riga di quanto fatto con Brahim Diaz. Un prestito, anche biennale, volto a valorizzare e far crescere Arda Guler. La scuola Milan si è rivelata estremamente formativa per Brahim Diaz e ha riconsegnato al Real un giocatore pronto per fare la differenza ai massimi livelli. Questa volta, però, il club meneghino non sembra essere interessato a lavorare per un altra società: il Milan sarebbe interessato al turco solamente a titolo definitivo e non per accoglierlo in prestito e svezzarlo per il Real. L’asse Milan-Madrid, però, va tenuto d’occhio.