La Juve ha scelto l’erede di Allegri: “Trattativa ben avviata”

Dalla Francia: Giuntoli ha aperto la trattativa con l’entourage del tecnico individuato per aprire un nuovo ciclo

Resta o va via? In Francia sono pressoché sicuri, Massimiliano Allegri andrà via dalla Juventus al termine della stagione. Dunque non verrà rispettato, a maggior ragione rinnovato il contratto da circa 7 milioni più bonus in scadenza a giugno 2025. Cristiano Giuntoli vuole aprire un nuovo ciclo con il ‘suo’ allenatore, il tal senso sarebbe già al lavoro per chiudere l’accordo.

Il prescelto del Football director bianconero sarebbe Thiago Motta, un profilo che – come sappiamo – è molto stimato dall’ex dirigente del Napoli. ‘Footmercato.net’ si espone parlando dell’italo-brasiliano, nel mirino anche di Milan, Barcellona e PSG, come assoluta priorità della Juventus. Tanto che sarebbe già iniziata una trattativa con l’entourage per il suo approdo alla Continassa.

Tutto sarebbe ancora in fase embrionale, ma la volontà del club di Exor è piuttosto chiara: portare Motta a Torino. Volontà comunque reciproca, perché l’ex centrocampista dell’Inter avrebbe già dato il suo assenso al trasloco sulla panchina bianconera, pur volendo restare concentrato sul Bologna e sulla conquista, che avrebbe dell’inaspettato rispetto agli obiettivi di inizio stagione, di un posto per la prossima Champions League. Ora la sua squadra è quarta in classifica con 51 punti, cinque in più della Roma.

Cordella a Tv Play: “Non credo Motta voglia andare alla Juve. Allegri ha fatto un miracolo”

A proposito della disponibilità di Motta di andare alla Juventus, Fabio Cordella esprime pensiero opposto pur non avendo notizie a riguardo: “Non credo che voglia andare alla Juve, magari ci pensa ma non penso voglia andare lì”.

Nel suo intervento a Tv Play, il direttore sportivo ha speso parole di elogio per Allegri: “Non deve dimostrare niente a nessuno. Le ultime due stagioni non sono state per tanti motivi quelle che aveva programmato la Juve, e questo ha messo Allegri nelle condizioni di non poter fare quello che si era programmato. Quando si cambia però chi si prende? Io non vedo nessuno che possa prendere il suo posto e garantire risultati. Allegri è troppo criticato, lui è più juventino di Conte. Ha raccolto il massimo di quello che poteva raccogliere, ha fatto un miracolo”, ha concluso Cordella.