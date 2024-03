Juventus, è Allegri contro Conte: “Non lo riprenderei in panchina”

Tema caldo, quello del dopo Allegri sulla panchina della Juventus: arriva la bocciatura in diretta per Antonio Conte

La Juventus si interroga sul suo futuro, a maggior ragione dopo la sconfitta di ieri sera, maturata contro il Napoli. Arrivata al termine di una prestazione anche positiva, ma in cui sono stati pagati a caro prezzo i troppi errori in attacco e le disattenzioni in difesa nei momenti chiave della partita. Massimiliano Allegri avrà il compito di condurre in porto la missione qualificazione alla prossima Champions League, e magari provare a vincere la Coppa Italia per rinverdire la bacheca, ma a Torino la sua posizione è già da tempo in discussione.

Tra i nomi che circolano per rimpiazzarlo, c’è sempre quello di Antonio Conte, che una parte della dirigenza e dell’ambiente vedrebbero di buon occhio, per un ritorno molto suggestivo. Situazione tutta da decifrare, quella del tecnico pugliese, cui le proposte anche potenziali in Italia e in Europa non mancano di certo. Ma c’è qualcuno che boccia con decisione il suo ritorno in bianconero.

“Allegri più juventino di Conte”: il paragone che fa discutere

Il direttore sportivo e imprenditore Fabio Cordella, intervenuto nella trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato.it‘ in onda su TvPlay, ha espresso il suo parere negativo su un Conte-bis alla Juventus, a dieci anni di distanza dal suo addio.

“L’unico che potrebbe sostituire adeguatamente Allegri alla Juve è Conte, ma io non lo riprenderei”, ha spiegato. “Come filosofia è quello che potrebbe servire, ma al posto dei dirigenti bianconeri non lo farei, bisogna fare i conti con quello che è economicamente giusto e moralmente opportuno. Uno che senta davvero i colori della maglia non si comporta come ha fatto Conte, per me è molto più juventino Allegri, che nonostante lo volesse il Real Madrid ha scelto di tornare a Torino”.