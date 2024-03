Juventus, Allegri esonerato: la decisione è già presa

Allegri esonerato, la decisione è già presa. Il verdetto dopo Napoli-Juventus: cosa succede in casa bianconera

Un passo falso doloroso, per la Juventus, la sconfitta patita contro il Napoli. Terzo ko nelle ultime cinque giornate, negli ultimi tempi il calo di rendimento dei bianconeri è stato davvero vistoso e il momento negativo prosegue. Anche in una gara dove in realtà le occasioni create sono state moltissime.

Massimiliano Allegri mastica amaro e dovrà iniziare, insieme ai suoi, a rialzarsi, a partire già dal prossimo appuntamento cruciale, quello con l’Atalanta, che sarà fondamentale per rafforzare immediatamente il piazzamento in zona Champions. Puntando magari a conservare, da qui alla fine del campionato, anche la seconda posizione davanti al Milan, che sarebbe un risultato prestigioso. Intanto, però, nell’ambiente serpeggia un certo malumore, dati i risultati di questo periodo e si inizia a guardare anche in prospettiva, al futuro. Che potrebbe non vedere più il livornese in panchina.

Juventus, Allegri ‘esonerato’ dai tifosi: il verdetto dopo Napoli

Sempre più sostenitori della Juventus sarebbero favorevoli ad un cambio di rotta alla fine dell’annata. L’ipotesi dell’esonero dell’allenatore prende sempre più corpo.

Nel consueto sondaggio su ‘X’, la redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti quale sarebbe la scelta migliore in vista della prossima stagione, se rinunciare all’allenatore oppure finanziare il mercato con qualche cessione pesante. L’esonero di Allegri ha largamente prevalso con il 66% dei voti, quasi un plebiscito.