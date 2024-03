Arriva una buona notizia per la Juve di Allegri: il giocatore infatti salterà il big match contro i bianconeri

La Juventus può tirare un sospiro di sollievo: il giocatore salterà il big match con i bianconeri. Stiamo parlando di Holm, ammonito nel secondo tempo di Atalanta-Bologna. Il terzino era diffidato e, proprio per questo, salterà la sfida della prossima settimana contro Vlahovic e compagni. Un problema per Gasperini in un periodo ricco di impegni.