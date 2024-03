Thiago Motta non può farne a meno: il Milan lo prende a prezzo di saldo

Il futuro di Thiago Motta è ancora incerto, ma potrebbe incrociarsi con quello del Milan con un obiettivo molto interessante: i costi sono decisamente bassi

Gli allenatori di Serie A sono apprezzati e ammirati in tutto il mondo. Non serve scomodare Carlo Ancelotti, uno che ancora punta ai massimi successi alla guida del Real Madrid, ma basta pensare a Simone Inzaghi e Thiago Motta, che iniziano a essere desiderati e apprezzati in tutto il mondo.

Quest’ultimo sta portando il Bologna a vette inesplorate. Il club emiliano, che per monte ingaggi non dovrebbe neanche qualificarsi in Europa, si sta giocando la qualificazione in Champions League, e se dovesse reggere questo ritmo, potrebbe anche riuscire a mantenere un posto valido per la massima competizione europea – magari con un aiutino anche da parte del ranking. In ogni caso, le voci su un addio di Thiago Motta non si fermano e molte riguardano il Milan, alla ricerca del sostituto di Stefano Pioli per la prossima stagione.

L’ex centrocampista di Inter e Barcellona piace tanto, esprime esattamente l’idea di calcio che vorrebbero i dirigenti rossoneri, e rappresenta esattamente il profilo giovane da cui ripartire. Se l’affare dovesse andare in porto, occhio anche al calciomercato in entrata: c’è già il nome giusto.

Non solo Zirkzee: chi chiederebbe Thiago Motta al Milan

Il diktat di Gerry Cardinale, Moncada e Furlani non cambia: profili giovani e in linea con la filosofia del player trading. Thiago Motta ha già dimostrato a Bologna di essere uno dei maestri nel lavorare con i talenti e uno di questi lo chiederebbe anche alla sua nuova società.

Non stiamo parlando di Joshua Zirkzee questa volta – lui è da tempo nella lista degli acquisti rossonera, a prescindere dall’allenatore. Si tratta, invece, di Kacper Urbanski, un talento di soli 19 anni che ha un grande potenziale e lo sta dimostrando anche quest’anno in Serie A. A dispetto della giovane età, ha già giocato 13 partite ed è legato agli emiliani da un contratto fino a giugno 2025, con opzione per un altro anno.

Attualmente, il Bologna non potrebbe chiedere una cifra esorbitante per lui, sicuramente sotto i 10 milioni di euro e Motta, che lo conosce bene, è sicuro che possa essergli utile. Tra qualità, ritmo e fisicità, le prospettive sono rosee, soprattutto se proseguirà il lavoro con il suo attuale allenatore.