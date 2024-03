Terremoto e controlli al Maradona prima di Napoli-Juve: la decisione

Stasera Napoli-Juve al ‘Maradona’, controlli necessari dopo la scossa di terremoto che ha interessato stamani il capoluogo campano: le ultime

Ore convulse, quelle di questa mattina a Napoli, dove è stata avvertita, intorno alle ore 10, una scossa di terremoto. Epicentro nella zona dei Campi Flegrei, ma la scossa ha interessato anche alcuni quartieri del centro.

La Protezione Civile sta ovviamente monitorando la situazione legata allo stadio ‘Maradona’, a Fuorigrotta, dove per stasera è in programma Napoli-Juventus alle ore 20.45. La gara si disputerà regolarmente, così come si è disputato, alle ore 12.30, il match di basket al Palabarbuto, sempre nel quartiere di Fuorigrotta, tra la GeVi Napoli e la Universo Treviso.

La scossa di stamani è stata di magnitudo 3.4, stando a quanto rilevato dall’Osservatorio Vesuviano. Niente danni a persone o cose, ma paura nelle zone più vicine all’epicentro, con tante persone che si sono riversate in strada. Il direttore dell’Osservatorio, Mauro Di Vito, ha specificato che la crisi bradisismica è ancora in atto, anche se a livelli inferiori rispetto a quanto avvenuto alla fine dell’estate.