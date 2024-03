Scende in campo anche Zhang, l’Inter chiude l’affare da 100 milioni

L’Inter può chiudere l’affare da cento milioni di euro: scende in campo anche Zhang per l’accordo che rappresenterebbe una vera svolta

Inarrestabile, almeno in campo. L’Inter non ha intenzione di fermarsi e dopo aver messo la Juventus a -12, punta al record di punti di Conte versione bianconera: 102 è il bersaglio grosso che la squadra di Inzaghi vuole raggiungere anche se non semplicissimo, visto che significherebbe vincere praticamente tutte le partite da qui alla fine.

Lautaro Martinez e compagni vogliono provarci, tenendo sempre ben presente che c’è anche la Champions da affrontare e possibilmente prolungare fino a maggio. Intanto la società lavora anche al futuro: ci sono alcuni rinnovi importanti da perfezionare, come quello di Lautaro Martinez, c’è da blindare Inzaghi con le tentazioni inglesi da smontare, ma c’è soprattutto la questione societaria da affrontare.

Si parla del prestito con Oaktree in scadenza a maggio e che vede impegnato in prima linea il presidente Zhang. L’ipotesi al momento più probabile è quella che vede il rifinanziamento del debito per altri due anni, con la mossa del numero uno del club che potrebbe servire ad arrivare alla fumata bianca.

Inter, 100 milioni per il sì al rifinanziamento

Come riferisce ‘TuttoSport’, infatti, la volontà di Zhang è riuscire a breve a trovare l’accordo con Oaktree per il rifinanziamento. A questo proposito, il presidente dell’Inter avrebbe proposto alla società statunitense 100 milioni di euro, grosso modo gli interessi fin qui maturati.

In questo modo Suning pagherebbe parte del debito, in cambio del rifinanziamento per altri due/tre anni con interessi al 15-16%. Questa la mossa che potrebbe portare ad un accordo per tenersi ancora l’Inter e spostare più in là il pagamento della restante parte del debito oltre ai nuovi interessi maturati.