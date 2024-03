Salta il rinnovo e addio: assalto all’Inter

Un big di casa Inter nel mirino di un top club europeo. Il mancato rinnovo potrebbe rimescolare le carte in tavola

La stagione dell’Inter prosegue a gonfie vele con il primato in classifica ben solido tra le mani della squadra di Simone Inzaghi. Un autentico dominio per Lautaro e soci che mantengono un vantaggio di ben 12 punti sulla Juventus seconda.

Distanza siderale e che potrebbe far dormire sonni tranquilli al club meneghino, che punta dritto allo scudetto come grande obiettivo dichiarato, senza dimenticare la Supercoppa già vinta e il percorso Champions. In un’annata così florida appare anche inevitabile che alcuni tra i più grandi club europei possano guardare in casa Inter a caccia di nuovi innesti.

Praticamente ogni elemento della rosa di Inzaghi sta performando a dovere e tra questi c’è anche Denzel Dumfries, che a dispetto del dualismo con Darmian, ha comunque collezionato tre gol e cinque assist finora. Numeri rilevanti che lo pongono sotto i riflettori di una big di Premier che potrebbe cambiare spartito.

Calciomercato Inter, Wan Bissaka problema United: il Manchester pensa a Dumfries

In Premier League continua a far riflettere il presente e il futuro del Manchester United, che non riesce da anni a ritrovare la continuità di un tempo. Ten Hag è spesso nel mirino della critica e la prossima estate potrebbe partire l’ennesima rivoluzione tecnica con nuovi innesti in squadra.

I ‘Red Devils’, secondo quanto riferito su X dal collega Rudy Galetti, sono alle prese col rinnovo del laterale destro Aaron Wan Bissaka. La situazione procede a rilento e crescono le possibilità che il giocatore parta in estate. In questo senso, stando al giornalista, lo United starebbe monitorando un paio di alternative che rispondono ai nomi di Jeremie Frimpong che sta facendo benissimo al Leverkusen, e proprio Denzel Dumfries dell’Inter.

L’olandese dei nerazzurri è peraltro in scadenza a giugno 2025 e non ha quindi ancora rinnovato l’accordo. Lo United potrebbe quindi farci un pensierino qualora si liberasse lo slot di esterno destro con un eventuale partenza di Wan Bissaka.