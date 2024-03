Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 3 marzo

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 3 marzo 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 3 marzo 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport dedica l’apertura al futuro della capolista: “L’Inter tiene tutti” in riferimento proprio alla volontà dei nerazzurri di non cedere i big. In taglio alto invece gli errori arbitrali: “Arbitri, così no” con riferimento anche a Torino-Fiorentina di ieri. Di spalla ancora calcio con il futuro della panchina della Juve: “Napoli-Juve, rebus Max”. Spazio, infine, a F1 e ciclismo: “Ancora marziano” e “Un trionfo alla Coppi”.

Passiamo al ‘Corriere dello sport’ che torna su Lazio-Milan: “Squalificato” il riferimento a Di Bello e agli errori dell’Olimpico. In taglio alto: “Osi spaventa la Juventus”. Di spalla, invece, le partite di ieri: “La Roma straripa, De Rossi è quinto” e “Fiorentina solo un pari, Italiano non sfonda”. Infine, F1: “Verstappen non frena mai”.

Infine, ‘TuttoSport’: “Pressione Maxima” il titolo di apertura dedicato al futuro di Allegri. In taglio alto le scintille tra Italiano e Juric: “Furia Toro, follia Juric”. Infine, in taglio basso: “La Roma di De Rossi è sempre più di Dybala” e “A Oaktree 100 milioni per tenersi l’Inter”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 3 marzo 2024

Passiamo ai quotidiani esteri e partiamo con l’L’Equipe che dedica l’apertura al Marsiglia vittorioso contro il Clermont: “Y a de la joie”.

In Spagna, invece, tutti aprono su Valencia-Real Madrid e le decisioni di Jil Manzano. Marca titola “Escandalo en Mestalla”, come ‘Sport’ che apre con: “Escandalo”. Infine, in Inghilterra si pensa al futuro del Manchester United con il ‘Sun’ che apre la sua pagina sportiva con: “Graham Potter”.