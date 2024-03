Osimhen-Bremer, volano scintille: i gesti che non tutti hanno visto

Si alza la temperatura in Napoli-Juventus: Osimhen e Bremer hanno dato vita ad un corpo a corpo molto animato. La ricostruzione

Nonostante i ritmi non molto alti, Napoli e Juventus stanno dando vita ad un match godibile con occasioni nitide da una parte e dall’altra. Pur lasciando il pallino del gioco in mano agli avversari, la compagine di Allegri è riuscita ad affacciarsi dalle parti di Meret in almeno tre circostanze.

Con il passare dei minuti è cresciuta in maniera esponenziale la temperatura della gara. In particolar modo, è il corpo a corpo Osimhen-Bremer a calamitare le maggiori attenzioni. Costretto a spendere un fallo che gli è costato un cartellino giallo, l’ex difensore del Torino ha provato ad arginare lo strapotere fisico dell’attaccante del Napoli. Dopo essere stato punzecchiato in diverse circostanze, Osimhen è andato a provocare Bremer con alcuni gesti (non offensivi). Tutto nell’alveo della regolarità, con i due calciatori che stanno dando vita ad una sfida vibrante facendo leva sui rispettivi punti di forza.