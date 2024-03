Non solo Kvaratskhelia, la Juve trema: maxi offerta per il big

Non c’è solo Kvaratskhelia nel mirino del top club, ma si profila una maxi offerta anche per la Juve

Napoli e Juve, proprio in questo momento, si stanno sfidando allo stadio Diego Armando Maradona e si giocano un bel pezzo di futuro, con i partenopei che vogliono far partire la rimonta in campionato, in attesa di andare a Barcellona, per giocarsi un altro grande risultato in Champions League.

Ma i riflettori non sono accesi solo sul campo, ma anche su ciò che potrebbe succede in sede di calciomercato. Il Napoli sa bene che i suoi gioielli potrebbero essere presi di mira da alcuni dei maggiori club europei, soprattutto il PSG. Da tempo, insieme alle big inglesi, i francesi sono in pole position per acquistare Victor Osimhen e anche Khvicha Kvaratskhelia piace tanto. Alla luce dell’addio di Kylian Mbappé, per cui si è mosso in prima persona anche Macron, ma che ormai corre spedito verso la firma con il Real Madrid. Anzi, Luis Enrique sta già abituando la squadra a giocare senza di lui, ma ovviamente verrà sostituito e con un esborso economico non trascurabile.

Occhio al futuro di Yildiz: spunta anche il PSG

Oltre a Kvaratskhelia, c’è anche Rafael Leao che piace non poco ai parigini e la lista non finirà sicuramente qui. Luis Enrique potrebbe spingere, infatti, per Kenan Yildiz, talento dalle indubbie qualità che la Juve vorrebbe tenersi stretta, ma che con la giusta offerta sarebbe costretta a cedere.

Il fantasista piace anche alle squadre di Premier League e Bundesliga, ed era entrato nel mirino di quelle turche. Per il momento, la massima concentrazione deve essere impiegata per il finale di stagione con la Vecchia Signora, ma molto presto la sensazione è che il suo dossier diventerà sempre più caldo e potrebbe anche non terminare con la permanenza in bianconero.