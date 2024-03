Napoli-Juventus, Kvara segna e semina indizi: la reazione al gol è una sentenza

Napoli-Juventus, Kvaratskhelia sta trascinando gli Azzurri con una conclusione al volo che ha mandato in visibilio il “Maradona”. Il gesto dopo il gol fuga ogni dubbio

Da pochi minuti è terminato il primo tempo di Napoli-Juventus. La gara sta per il momento arridendo alla compagine di Calzona, in grado di passare in vantaggio grazie al sigillo di Kvaratskhelia che con una conclusione al volo molto precisa è riuscita a battere Szczesny portando i vantaggio i suoi.

Ritornato al gol con una doppietta contro il Sassuolo, il georgiano si è ripetuto anche contro la Juventus beffando Szczesny con una conclusione al volo molto precisa che non ha lasciato scampo all’estremo difensore polacco. Al momento dell’esultanza, poi, l’attaccante esterno del Napoli ha voluto lanciare un ulteriore messaggio mimando un “Resto qui“. Un gesto tutt’altro che banale, perché maturato in un periodo nel quale non sono poche le voci di mercato legate al futuro di Kvara. Il diretto interessato, però, ha le idee molto chiare e lo ha espresso anche nel big match contro la Juve.