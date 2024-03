Motta festeggia la vittoria, ma si arrabbia: “Sa bene che non mi piace”

Le dichiarazioni di Thiago Motta al termine di Atalanta-Bologna, match valevole per la ventisettesima giornata di Serie A

Il Bologna vince la sfida con l’Atalanta e continua a sognare la qualificazione in Champions League. I rossoblu hanno battuto i nerazzurri in rimonta.

Thiago Motta è chiaramente soddisfatto della prova della sua squadra: “Tutti hanno giocato bene – afferma il tecnico ai microfoni di DAZN -, nel primo tempo la partita era molto complicata, contro un’Atalanta molto forte e organizzata, con dei giocatori di grande livello. Noi abbiamo sfruttato i nostri momenti e abbiamo ottenuto questa bella vittoria”.

La partita è cambiata con l’ingresso Saelemaekers – “Quando entra con questo atteggiamento, ha grandi qualità. Lui ha qualcosa di speciale quando è motivato come oggi – prosegue Thiago Motta -. Sono contento per lui e per la squadra, ma sa bene che non mi piace quando si butta. Mi piace che i giocatori restino in piedi per rispettare il gioco, l’arbitro e i tifosi. Questa è una delle poche cose che mi fanno arrabbiare con i ragazzi, queste simulazioni”.