L’arbitro sbaglia, gara da ripetere: “Ammesso l’errore tecnico”

L’arbitro sbaglia la decisione ed ora la gara potrebbe essere ripetuta: ammesso l’errore tecnico in occasione di un’azione decisiva

Il weekend delle polemiche arbitrali continua. Non bastasse quanto accaduto venerdì in Lazio-Milan, con Claudio Lotito che ha chiesto ai suoi avvocati di verificare l’esistenza di errori tecnici, e sabato sera in Torino-Fiorentina, c’è un altro caso che riguarda il calcio italiano.

Questa volta non siamo in Serie A, né in uno dei campionato professionistici del nostro Paese: è il Girone F della Prima Categoria campana a far parlare di sé ed in particolare quanto accaduto durante il match tra Leopardi e Sporting Pagani. Una partita terminata sul risultato di 1-1, ma che potrebbe essere ripetuta.

Colpa di un clamoroso errore del direttore di gara che ha annullato un gol ai padroni di casa per fuorigioco. Tutto accade quando l’arbitro fischia un rigore per la Leopardi: il tiro dal dischetto è ribattuto dal portiere, il rigorista si avventa per primo sul pallone e fa gol, ma la sua gioia è spenta dal fischio che annulla la rete per offside.

Una scelta che ha lasciato sorpresi i protagonisti in campo e che ora potrebbe spingere il giudice sportivo a far rigiocare il match.

Prima Categoria, errore tecnico: gara da ripetere

È questa la ferma convinzione della dirigenza della Leopardi che ha preannunciato ricorso contro l’omologazione del risultato e che ha anche spiegato come il commissario di campo ha ammesso l’errore tecnico.

“L’arbitro con convinzione ha detto che era fuorigioco e i calciatori in campo sono rimasti sconcertati – la posizione del club -. Al match era presente il commissario di campo: a fine partita – raggiunto da alcuni nostri ragazzi – ha ammesso l’errore tecnico”.

Ecco allora che la società è pronta a presentare ricorso “con tanto di video allegato perché non è possibile che in prima categoria ci sia un errore del genere”. Resta da vedere quel che deciderà il giudice sportivo nei prossimi giorni: risultato omologato o ripetizione del match.