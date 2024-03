Juventus sempre più a picco: “Dimissioni Allegri”

Juventus, hanno detto basta dopo il big match: Allegri nuovamente nell’occhio del ciclone dopo quanto successo. Non tornano più indietro

Nonostante diverse frazioni di gioco nella quale ha sfiorato in molte circostanze il gol, la Juventus ha chiuso sotto nel punteggio nella sfida del “Maradona”. A decidere la sfida è stato il sigillo di Raspadori, in grado di colpire i bianconeri nel momento in cui la “Vecchia Signora” era riuscita ad acciuffare la gara con Chiesa.

Pur non dando quasi mai l’impressione di soffrire il gioco del Napoli, la Juventus fino a questo momento non è riuscita a rialzare la testa. Continua il periodo no della compagine di Allegri, che dopo essere riuscita a strappare in extremis la vittoria contro il Frosinone, non sta trovando quella continuità di rendimento che il mondo Juve ci si aspettava. A tal proposito, sorprende fino a un certo punto che a finire sul banco degli imputati sia proprio Max Allegri, al centro di numerose indiscrezioni che Giuntoli ha provato a spegnere. Non sono pochi i tifosi della Juve che hanno espresso perplessità in merito all’attuale guida tecnica bianconera:

