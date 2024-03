Inter, firma per due anni: adesso è UFFICIALE

Importante ufficialità di calciomercato in casa Inter, arriva la firma del contratto per due anni: l’annuncio

Inter lanciatissima verso lo scudetto, ma che pensa già al futuro, sotto forma di nuovi acquisti e di rinnovi di contratto, per costruire anche un domani che possa essere fatto di altri importanti successi. L’ad Marotta e il ds Ausilio sono in piena attività e dall’ambiente nerazzurro arriva una importante ufficialità.

Non l’acquisto di Zielinski o Taremi, che sono comunque in ghiaccio, e nemmeno il rinnovo di Lautaro Martinez, attesissimo ma per il quale servirà ancora un po’. C’è comunque la conferma di una colonna nerazzurra come Francesco Acerbi, che rinnova per altri due anni, fino al 2026, come annunciato dall’agente del difensore, Federico Pastorello, in un post sul proprio profilo Instagram. L’Inter mette le basi per un avvenire importante.