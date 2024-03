Infortunio e cambio: finisce Napoli-Juve del difensore

Si ferma per infortunio il giocatore. Termina così il suo Napoli-Juventus: problema all’inguine per il difensore che dà forfait

E’ stato costretto ad alzare bandiera bianca uno dei protagonisti di Napoli-Juventus. Al 64esimo così il tecnico degli azzurri, Calzona, ha dovuto sostituire per infortunio Amir Rrahmani.

Il difensore 30enne di Pristina ha dato forfait dopo aver accusato un fastidio all’inguine. Gli azzurri così si sono affidati ad Ostigard. L’ex Genoa è dunque entrato in campo, insieme a Zelinski e Raspadori, che hanno preso il posto di Traore e Politano. Anche Massimiliano Allegri ha approfittato dello stop per affidarsi a Weah per Cambiaso, chiamato in panchina dopo il gol sbagliato. I due tecnici si giocano le proprie carte a poco più di venti minuti dalla fine.