Il derby finisce nel caos: scontri con la polizia, ecco cosa è successo

Succede di tutto al triplice fischio: scontri nei minuti successivi alla fine della gara di campionato. La ricostruzione

Un derby molto atteso e che purtroppo si è chiuso in malo modo, con scontri con la polizia che hanno rappresentato l’acme di una tensione già palpabile.

Al termine di Cosenza-Catanzaro, infatti, la tifoseria ospite è venuta a contatto con le forze dell’ordine, il cui intervento si è reso necessario con una carica di contenimento. Ma non è finita qui. Il regolamento dei conti, infatti, si è protratto ancora, nel momento in cui i tifosi del Catanzaro, scortati dalla polizia, sono arrivati all’altezza dello svincolo autostradale Rende-Cosenza Nord. Osservando alcuni tifosi del Cosenza con le sciarpe al collo, un nutrito gruppo di supporter del Catanzaro è sceso dai pullman e hanno provato ad entrare in contatto con i tifosi della squadra avversaria.

Tutto questo ha portato a nuovi scontri, con la polizia che ha faticato e non poco per riuscire a riportare l’ordine. Secondo quanto evidenziato da lacnews24.it, sarebbe rimasta ferito almeno un agente della polizia, colpita alla testa. Un’altra persona, invece, è stata soccorsa dal fast food presso cui è avvenuto lo scontro. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno novità in merito.