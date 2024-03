HIGHLIGHTS | Il Napoli si rilancia: Raspadori manda ko Allegri

La domenica della ventisettesima giornata di Serie A si è chiusa con Napoli-Juventus, al Maradona. Ecco come è andata la sfida

Gol ed emozioni al Maradona. Il Napoli alla fine riesce a conquistare tre punti preziosi, battendo la Juventus per 2 a 1, grazie alle reti di Kvara e Politano. Ai bianconeri non basta il gol di Federico Chiesa.

A sbloccare la partita era stato, dunque, il georgiano, che sfruttando anche una deviazione, era riuscito a battere Szczesny.

La Juventus, poi, spreca tantissimo, soprattutto con Vlahovic, e trova il momentaneo pareggio solamente all’81’ con un bel destro di Federico Chiesa.

L’uno a uno, però, dura davvero pochissimo: a due minuti dal 90esimo, Osimhen subisce fallo da Ngonge; l’arbitro assegna il rigore dopo il controllo al Var e proprio il nigeriano si incarica della battuta. Il portiere polacco dei bianconeri riesce, però, a superarsi, ma non può nulla sulla ribattuta di Raspadori, che porta avanti nuovamente il Napoli. Al 92esimo la Juve ha ancora la palla giusta per segnare, stavolta con Rugani, che non riesce a trovare il gol come fatto contro il Frosinone solo una settimana fa.

Napoli-Juventus, Calzona rilancia gli azzurri

Termina così 2 a 1 per gli azzurri, che si rilanciano in ottica Champions League. La Juve, invece, si ritrova a fare i conti con un Milan ad una sola lunghezza.

Napoli-Juve 2-1: 42’ Kvaratskhelia (N), 81’ Chiesa (J), 88′ Raspadori (N)

CLASSIFICA SERIE A:

Inter* punti 69, Juventus 57, Milan 56, Bologna 51, Roma 47, Atalanta 46, Napoli 43, Fiorentina 42, Lazio 40, Torino 37 Monza 36, Genoa* 33, Empoli e Lecce 25, Udinese e Frosinone 24, Verona e Cagliari 23, Sassuolo 20, Salernitana 14.

*una partita in meno