Giuntoli rompe gli indugi: il nuovo Osimhen per la Juventus

La Juventus guarda anche al mercato in ottica futura e Giuntoli ha individuato il nuovo Osimhen per i bianconeri

Da Victor Osimhen a Kvaratskhelia: Cristiano Giuntoli ha fatto dei colpi a sorpresa il suo marchio di fabbrica. Vuole continuare così anche alla Juventus ed è per questo che si sta muovendo alla ricerca anche di nuovi talenti da regalare al popolo bianconero.

Colpi come quello del georgiano, a basso costo ma ad alto rendimento. La macchina scounting del Football Director juventino è già in moto e di nomi ne sono stati individuati diversi. Alcuni diventati già noti come Sudakov, che non potrà più essere un acquisto low cost, altri non ancora. È questo il caso di Facinet Conte, 18 anni, attaccante guineano del Bastia, formazione che milita nel campionato di Ligue 2.

Stando a quanto riferisce la ‘Gazzetta dello Sport’, Giuntoli avrebbe messo gli occhi sul giovane calciatore e avrebbe già avuto contatti con il Bastia. Il dirigente della Juventus si sarebbe mosso in maniera concreta dopo le relazioni positive arrivate da Manna e dagli osservatori bianconeri e sarebbe ora in pole per il suo acquisto.

Calciomercato Juventus, chi è Facinet Conte: il nuovo Osimhen

Facinet Conte era già stato accostato alla Serie A nei mesi scorsi: a gennaio, infatti, ci ha provato il Genoa con una proposta da quattro milioni che è stata però rispedita al mittente. Sulle sue tracce si sono mosse anche società francesi, ma la Juventus sembra essere la destinazione più probabile.

In Francia, infatti, parlano di Conte come qualcosa di più di una semplice idea. Cinque gol in quindici partite in questa stagione, il 18enne è dotato di un ottimo scatto e di caratteristiche che fanno pensare al primo Osimhen. Il giovane attaccate ha anche debuttato in Nazionale maggiore: con la Guinea ha partecipato alla recente Coppa d’Africa collezionando quattro apparizioni.