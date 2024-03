Gasperini perde la pazienza a Dazn: “Riporta le cose giuste, ti sbagli di grosso”

Le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini al termine di Atalanta-Bologna, match valevole per la ventisettesima giornata di Serie A

Ancora un passo falso per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri dopo il ko contro l’Inter perdono anche in casa contro il Bologna.

Una sconfitta pesante in ottica qualificazione in Champions League. Il tecnico dei bergamaschi non può certo essere contento: “Riporta le cose giuste, ti sbagli proprio, non ero critico con la mia squadra – afferma subito Gasperini ai microfoni di DAZN, rispondendo ad una domanda del giornalista -. Ti sbagli di grosso, a volte riportate cose che vi fa comodo riportare nelle trasmissioni. Non è possibile che io sia stato critico perché l’Atalanta ha fatto una grande partita. Siamo perdenti negli episodi. Quello del rigore è abbastanza pesante da digerire e in tre minuti abbiamo buttato un po’ il risultato. Non è paragonabile alla sfida con l’Inter, perché questa sera la partita l’abbiamo fatta quasi sempre noi. Il risultato purtroppo non ci premia, ma la prestazione c’è stata.

Atalanta-Bologna, Gasperini: “Causiamo troppi rigori”

Gian Piero Gasperini riconosce i meriti del Bologna e individua il problema maggiore della sua Atalanta. Un problema che non ha permesso alla sua squadra di vincere:

“La forza dei rossoblu è evidente e riconosciuta – prosegue Gasperini -. Hanno sfruttato bene le occasioni, ma di lì a parlare di un’Atalanta diversa da quella che è stata ce ne corre. Stiamo causando troppi rigori e in modo sprovveduto e questo ci toglie i risultati. Paradossalmente abbiamo fatto tante vittorie senza Lookman, a dimostrazione che non dipende sempre da un singolo giocatore. Si erano creati tutti i presupposti per fare un altro tipo di risultato. Il Bologna è bravo con questo possesso palla basso per poi trovare gli spazi per bucarli”.