DIRETTA Serie A, Empoli-Cagliari e Frosinone-Lecce: segui la cronaca LIVE

Doppio scontro diretto per la salvezza alle 15: Calciomercato.it seguirà in tempo reale Empoli-Cagliari e Frosinone-Lecce

Giornata cruciale quella che si sta svolgendo in queste ore, anche per la lotta per non retrocedere. Le gare della ventisettesima giornata in programma alle 15 prevedono, infatti, due scontri diretti per salvezza: Empoli-Cagliari e Frosinone-Lecce. Partiamo dalla sfida in terra toscana, che mette di fronte una delle squadre più in forma del campionato contro la regina dei punti fatti nel recupero.

Da quando si è accomodato sulla panchina dei toscani, Davide Nicola non ha ancora conosciuto il sapore della sconfitta, conquistando sei risultati utili consecutivi (tre vittorie e tre pareggi). La squadra di Claudio Ranieri, invece, con il pari raggiunto all’ultimo minuto della sfida contro il Napoli ha conquistato il secondo pareggio consecutivo dopo una serie di tre sconfitte di fila.

La sfida in terra ciociara è di fondamentale importanza sia per i padroni di casa, sia per gli ospiti. La sconfitta al foto finish contro la Juve è stata la quarta consecutiva per l’undici di Eusebio Di Francesco, ma anche la squadra di Roberto D’Aversa non se la passa meglio, avendo perso gli ultimi tre incontri in campionato. Divise solo da un punto in classifica (23 i ciociari e 24 i salentini), le due squadre sono chiamate a ridestarsi dal sonno per mantenere la categoria. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Empoli-Cagliari e Frosinone-Lecce

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi,, Maleh, Marin, Cacace; Cancellieri, Cambiaghi, Niang. All. Nicola

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Nandez, Dossena, Mina, Augello; Deiola, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Luvumbo, Lapadula. All. Ranieri

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Harroui. All. Di Francesco

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda. All. D’Aversa

CLASSIFICA SERIE A: