Colpo in testa per Falcone: medici in campo nel finale

Piccolo problema per Falcone: il portiere del Lecce ha subito un colpo in testa con i medici entrati in campo nel finale di partita

Uno dei due match delle quindici, per la ventisettesima giornata di Serie A, metteva di fronte Frosinone e Lecce: sfida delicatissima per la salvezza delle due squadre. Entrambe cercavano un risultato positivo visto il momento, non proprio fortunato, delle ultime settimane. I padroni di casa hanno sbloccato la situazione nel finale di primo tempo ma il rigore di Krstovic che il Lecce ha dovuto ribattere dopo l’errore di Rafia: Cerofolini, infatti, si era mosso prima sulla conclusione dell’avversario.

Nel finale di partita scontro di gioco che ha visto protagonista Falcone: il portiere del Lecce, dopo la testata subita da Okoli, ha avuto un giramento di testa che ha portato all’ingresso in campo dei medici. Il gioco è stato fermo ma la situazione, per fortuna, è rientrata con Falcone ad aver finito il match risultando anche decisivo con un super intervento nel finale di partita.