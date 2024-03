Chiesa subito da Allegri: il gesto dopo il gol è una liberazione

Punita dal gol di Raspadori nel finale, la Juventus era riuscita ad acciuffare il pareggio grazie a Federico Chiesa. La reazione al gol è tutto un programma

Partita al cardiopalma quella del “Maradona”, con il Napoli che è riuscito a vincere un match dai due volti e deciso nel finale grazie alla rete di Raspadori, abile a ribadire in rete la respinta di Szczesny che era riuscito a neutralizzare Osimhen.

Passo falso amaro per la compagine di Allegri, che ha sfruttato numerosi episodi per andare a segno ed è stata beffata pochi minuti prima del triplice fischio quando sembrava aver riacciuffato la gara. I bianconeri non sono riusciti a capitalizzare l’enorme mole di occasioni creata. Inutile la rete di Federico Chiesa che aveva permesso alla “Vecchia Signora” di riacciuffare il pari. Da rimarcare, però, l’esultanza dell’ex esterno della Fiorentina dopo la rete messa a segno. Quasi come fosse una liberazione, Chiesa ha alzato subito le braccia ai cielo dirigendosi da Allegri, dal quale subito è corso. Esultanza calorosa quella del numero 7 della Juventus che ha esorcizzato tutte le sue emozioni in un grido liberatorio. Pochi minuti dopo, però, il Napoli avrebbe trovato il gol grazie a Raspadori, portando ad un’altra sconfitta per la Juve.