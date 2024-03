Caos totale: annullato l’esonero di allenatore e ds, ora il patron si dimette

Dopo l’ultima sconfitta sta succedendo letteralmente di tutto: ieri l’esonero del tecnico, nella notte il patron ha cambiato idea e pensa pure alle dimissioni

Un punto nelle ultime nove partite, una discesa libera che sta ‘valendo’ l’ultimo posto e una salvezza lontanissima e un playout non semplice da raggiungere. Una valanga di gol subiti, una situazione che sta precipitando anche a livello societario e nelle ultime ore sta letteralmente succedendo di tutto tra esoneri ‘ritirati’ e dimissioni.

Parliamo di quanto sta accadendo nel Lecco, fanalino di coda della Serie B e in piena bufera dopo il ko contro il Sudtirol per 1-0. L’ultima vittoria dei lombardi risale a 10 giornate fa, curiosamente proprio dalla partita di andata. In quattro partite il nuovo tecnico Aglietti ha raccolto un punto (0-0 con la Ternana), subendo 7 gol e facendone invece 1. Uno score che, nonsotante le poche panchine, ha spinto il vulcanico patron Di Nunno a esonerare anche il nuovo mister e cambiare per la terza volta allenatore. Nel pomeriggio di ieri l’ad ha deciso appunto di sollevare Aglietti dall’incarico e con lui anche il direttore sportivo Domenico Fracchiolla, richiamando in panchina Luciano Foschi già esonerato a ottobre. Ma nella notte più di qualcosa è successo.

Di Nunno ha infatti cambiato idea e addirittura – come riporta ‘Sky Sport’ – starebbe pensando alle sue dimissioni. Il cambio di rotta del patron e ad del Lecco sarebbe arrivato in seguito alle pressioni dei figli Gino e Cristian, che ricoprono le cariche di vicepresidente e presidente del club. Nella serata di ieri, inoltre, gli stessi leader dello spogliatoio come Ionita, Crociata e Novakovich avevano provato a convincere Di Nunno a non cambiare allenatore. Per cui ad ora Aglietti resta in panchina e oggi alle 14 dirigerà regolarmente l’allenamento. Rimarrà al suo posto anche il ds Fracchiolla mentre si attendono novità sulla decisione dello stesso Di Nunno riguardo le sue possibili dimissioni.