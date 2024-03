Campo impraticabile, partita rinviata: c’è l’annuncio UFFICIALE

Non c’è pace per il calcio italiano, che ha visto rinviare una partita per via del meteo. Il campo era diventato impraticabile: c’è l’annuncio ufficiale

La Serie A entra nel vivo e con lei anche i suoi verdetti. Se l’Inter sta volando in classifica e questa giornata è particolarmente importante per definire le gerarchie nella corsa alla Champions League, non c’è solo il calendario con cui fare i conti per raggiungere i risultati auspicati, ma anche l’allerta meteo.

Non è solo un discorso che riguarda il massimo campionato italiano, ma anche le categorie minori, ovviamente. Infatti, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un comunicato di allerta meteo nella maggior parte delle regioni italiane. È scattata l’allerta rossa in parte del Veneto, l’allerta arancione in alcuni settori di Emilia-Romagna e Veneto, e un’allerta gialla in 13 regioni nella giornata di venerdì.

Gli esperti hanno detto anche che le condizioni meteo non sarebbero migliorate nel corso del weekend, anzi oltre al Nord e al Centro della penisola, erano pronte a interessare anche il Sud, con forti temporali. I risultati si sono visti già nella giornata di ieri, dato che una partita è stata rinviata, proprio a causa delle condizioni meteo avverse.

La partita di seconda categoria è stata rinviata: il campo era impraticabile

Se per il momento, in Serie A non ci sono stati grossi problemi, non al punto da dover annullare gli eventi sportivi, lo stesso non si può dire in Seconda Categoria.

Infatti, il match tra Audax Travacó e Rondine, nel girone U è stato rinviato a causa delle forti piogge delle ultime ore che hanno reso il campo impraticabile. Il sopralluogo degli arbitri, con tutti i controlli del caso, non ci ha messo tanto a dare il verdetto: la partita non poteva svolgersi e dovrà essere recuperata. Perché non c’è solo il campo a cui dar conto, ma è la condizione essenziale perché si disputino le partite.