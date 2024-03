Bologna, allarme Zirkzee: infortunio per il bomber

Zirkzee grande protagonista anche contro l’Atalanta, ma abbandona il campo per infortunio: problemi per il Bologna e per Thiago Motta

Ancora una volta, Joshua Zirkzee trascinatore del Bologna. Undicesimo gol stagionale contro l’Atalanta, per marchiare la sesta vittoria di fila dei rossoblù, che staccano la Roma e i bergamaschi nella corsa al quarto posto. Ma per l’olandese e per tutta la squadra felsinea, arrivano brutte notizie.

Nel finale di gara, il giocatore è uscito per fare posto a Odgaard. Non una scelta tattica, da parte di Thiago Motta, ma resa necessaria dal problema fisico per Zirkzee, che è uscito toccandosi la coscia destra. In panchina, gli è stato applicato del ghiaccio. Le sue condizioni andranno rivalutate nelle prossime ore. In vista, c’è la gara con l’Inter di sabato prossimo.