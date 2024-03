Milan, trovato l’erede di Maignan: è un altro straniero

Si prospetta una sessione estiva di possibili cambiamenti per il Milan che dovrà alzare la guardia anche su Mike Maignan. In caso di addio spunta un nome importante

Il Milan deve ritrovare continuità sia di rendimento che soprattutto di risultati, archiviando la flessione delle ultime uscite. I rossoneri sono infatti impelagati in una situazione di classifica particolare con un terzo posto che andrà difeso dagli assalti di chi insegue e potenzialmente migliorato cercando di raggiungere chi precede.

Al netto delle vicende di campo uno sguardo non può che andare anche alla prossima estate quando potrebbero non mancare alcuni cambiamenti importanti. Oltre al futuro di Stefano Pioli è da stabilire anche quello di alcuni big: da Theo Hernandez a Leao passando soprattutto per Mike Maignan.

La stagione dell’estremo difensore francese è finora al di sotto delle aspettative: qualche battuta di troppo a vuoto e tanti gol subiti, complice anche una retroguardia falcidiata dagli infortuni e non sempre attenta.

Il destino di Maignan resta però ancora da definire, e in caso di addio inizia già a spuntare un nome interessante per una eventuale sostituzione estiva.

Calciomercato Milan, idea Ramsdale per il dopo Maignan

La valutazione di Maignan, al netto di qualche uscita rivedibile, resta molto alta e per strapparlo al Milan servirà comunque un grande esborso economico. Nel caso in cui il francese ex Lille dovesse realmente salutare, ecco che il sostituto potrebbe anche arrivare da una big di Premier League.

Secondo quanto evidenziato dal collega Ekrem Konur sul suo profilo X, il Milan potrebbe effettuare una mossa per il portiere inglese dell’Arsenal Aaron Ramsdale se il l’estremo difensore francese Mike Maignan lasciasse a fine stagione.

Un nome di spicco reduce da una stagione da titolarissimo lo scorso anno, e che con i Gunners sembrava aver trovato la propria dimensione. Discorso al passato visto che in questa annata il classe 1998 ha messo insieme appena 10 presenze stagionali, 5 delle quali in Premier. Una riduzione drastica che potrebbe anche favorire l’addio in estate.