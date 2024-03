Ibra ‘glaciale’ con Pioli: il gesto a fine partita sfuggito alle telecamere al termine di Lazio-Milan. Cos’è successo

Il Milan, ancora una volta allo scadere, è passato sul campo della Lazio di Sarri fra le polemiche. Tre punti pesanti per i rossoneri che hanno blindato il terzo posto rimettendosi in scia della Juve.

Nel finale dell’Olimpico, però, non è sfuggito ai più attenti il saluto fra Pioli ed Ibrahimovic. Dopo le parole di Cardinale e dello stesso Ibra, ieri l’allenatore ha parlato così: “Il nostro rapporto? È strano con Zlatan. È stato un mio giocatore, si sta calando con volontà e competenza nel nuovo ruolo e ci fa piacere che sia vicino a noi”.

“Vivo con grande concentrazione, per rendere questa stagione positiva. Le parole della proprietà non le ho mai commentate, ha il diritto di fare le proprie valutazioni”. Nessun commento, invece, sull’insoddisfazione esternata da Cardinale. E il gesto di fine partita è destinato a far discutere.

Lazio-Milan, il saluto fra Ibra e Pioli al termine del match

Al termine del match i due si sono stretti la mano, con un Ibra quasi ‘glaciale’: un freddo saluto con Pioli che ha subito perso la via degli spogliatoi, mentre lo svedese è rimasto in campo.

Nessun abbraccio, nessun sorriso. Le telecamere hanno pescato il ‘freddo’ saluto fra i due che sta già facendo discutere i tifosi. Dopo le parole della proprietà e di Cardinale, il futuro di Stefano Pioli è ancora tutto da scrivere.