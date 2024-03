DIRETTA Serie A, Torino-Fiorentina 0-0: ci prova Nico Gonzalez | LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra il Torino di Juric e la Fiorentina di Italiano in tempo reale

La Fiorentina fa visita al Torino nel terzo e ultimo anticipo del sabato valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due squadre che vengono da un periodo di forma opposto che sarà diretta dall’arbitro Marchetti della sezione di Ostia Lido.

I viola di Vincenzo Italiano, che vengono dalla bella vittoria in rimonta sulla Lazio, puntano ad ottenere un altro successo che in trasferta manca addirittura da fine dicembre a Monza. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per restare in corsa almeno per il quinto posto che potrebbe valere la Champions e prepararsi al meglio alla sfida degli ottavi di finale di Conference League di giovedì prossimo contro il Maccabi Haifa. I granata di Ivan Juric, che invece sono reduci dalle due sconfitte capitoline contro la Lazio e la Roma, vogliono tornare a vincere per non rischiare di vivere un finale di stagione anonimo. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su smartphone e tablet sulla app di Dazn. All’andata i gigliati si sono imposti con il punteggio di 1-0 grazie alla rete messa a segno nel finale da Ranieri. Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra Torino e Fiorentina live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Torino-Fiorentina

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Masina; Vlasic; Zapata, Sanabria. All.: Juric.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All.: Italiano

CLASSIFICA Inter punti 69, Juventus 57, Milan 56*, Bologna 48, Roma* 47, Atalanta 46, Fiorentina 41, Lazio* e Napoli 40, Torino e Monza* 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce e Udinese 24* Frosinone 23, Sassuolo, Verona e Cagliari 20, Salernitana* 14.

*una partita in più