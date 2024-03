De Rossi non si prende i meriti: “Non ho fatto nulla”. Ed esalta un giallorosso

La Roma batte il Monza e continua la rincorsa Champions: le parole nel post gara del tecnico Daniele De Rossi

Quattro gol al Monza e quarto posto ad un solo punto, in attesa delle gare delle rivali. La Roma fa un altro importante passo nella corsa alla Champions e Daniele De Rossi non può che essere contento.

Intervenuto a ‘DAZN’ nel post gara, il tecnico capitolino racconta la sua partita: “Se la Roma è quella di questa sera, devo immaginare che sarà anche quella di giovedì. Se i ragazzi possono fare una partita così, possono continuare a giocare in questo modo perché sono giocatori fortissimi. Ora concentriamo sul futuro prossimo, su giovedì, dopo sulla partita successiva e poi ancora quella dopo”.

De Rossi esprime soddisfazione per la partita fatta dalla squadra: “Questo gruppo era coeso anche prima, non ho fatto nulla. Questa squadra è arrivata in fondo in Europa peer due anni, non ci riesci se non sei un gruppo coeso. Io continuerò a gestire gli uomini prima dei calciatori. Cerco di essere onesto, dire la verità e di essere diretto quando vedo cose che non mi piacciono. Poi faccio le scelte, sbaglio e loro sono fantastici con me: sono contento di stare con loro per come lavorare e per come mi fanno sentire. Ovviamente sono avvantaggiato perché qualcuno di loro era mio compagno, quindi magari hanno avuto un occhio di riguardo quando sono entrato. Magari mi hanno aiutato per quanto fatto insieme quando eravamo compagni”.

Roma, De Rossi esalta la squadra: “Credo in questo gioco”

De Rossi quindi continua, parlando di Pellegrini: “Ho lavorato su fisico, tattica e tecnica. Ho cercato di dare la mia idea di calcio, credo in questo gioco ma serve stare bene fisicamente per farlo. Sono contento che oggi abbiamo giocato meglio rispetto alla partita di prima, mi piace che tutta la squadra capisca ciò che voglio e quanto questo gioco abbia bisogno di uno sforzo fisico, di movimento e fatica senza palla, per non diventare fine a se stesso”.

Il tecnico della Roma aggiunge: “Cerco di schierare una squadra offensiva perché ho giocatori in grado di fare gol in qualsiasi momento. Non è che dico a Pellegrini di fare quel dribbling lì, magari il secondo gol di Lukaku le proviamo un po’ di più. Questi giocatori hanno qualità che vanno sfruttate e cerco di organizzarli in maniera tale da avere la palla tra i piedi più vicino possibile alla porta. Quando parla di singoli, si pensa che parlo di Dybala, Lukaku e Pallegrini. Ma i singoli sono Celik, un nazionale turco che sta in panchina e quando entra ti fa una prestazione come quella di questa sera. I singoli per me sono gli invisibili che non vanno sul giornale ma che ti fanno vincere alla lunga”.

Infine: “Anche oggi non abbiamo preso gol sul fondo, ma abbiamo rischiato di prenderlo. Anche oggi qualche palla lunga ci ha creato difficoltà. Bisogna lavorare su tutto, ma credo che la squadra già ora è più corta e vedo miglioramenti dal punto di vista delle letture difensive”.