Stangata Tas, mercato bloccato: decisione UFFICIALE

La decisione del Tas rappresenta una vera e propria stangata per il club: mercato bloccato, cosa sta succedendo

Il Tas dà ragione al calciatore ed ora per il club il rischio è di vedersi bloccato il mercato per le prossime tre sessioni. Quarantacinque giorni di tempo, questo il tempo che è stato concesso alla società per pagare i debiti pendenti con il calciatore.

Siamo in Argentina e la questione riguarda l’Independiente, allenato da Carlitos Tevez. Se in campo con l’Apache la squadra lotta per il vertice, le cose a livello societario non stanno andando poi tanto bene. Da anni, la società sta facendo i conti con problemi di bilanci e debiti ed ora arriva una tegola che potrebbe costare caro al club.

Il TAS, infatti, ha dato ragione a Gaston Silva, obbligando l’Independiente a pagare complessivi 2.200.000 dollari al difensore per un debito risalente ai tre anni in cui l’uruguaiano ha giocato con il club argentino. L’ex Torino, attualmente in forza ai messicani del Puebla, ha vestito la maglia dell’Independiente dal 2017 al 2020, per trasferirsi poi in Spagna all’Huesca. Durante questo periodo ha accumulato un credito pari a 1.650.000 dollari americani e ora il club dovrà pagarlo.

Independiente nei guai: rischia lo stop al mercato

Questa la decisione del Tas che ha dato ragione al calciatore e intimato alla società sudamericana di pagare in totale 2 milioni e duecentomila dollari a Silva.

La somma totale deriva del debito di oltre un milione e mezzo più il 15% di interesse annuo (da dicembre 2022) più 330mila euro di sanzione per il mancato rispetto dell’accordo. Una cifra che, come riporta anche ‘Ole’, dovrà essere corrisposta al calciatore entro 45 giorni: se non dovesse accadere l’Independiente avrebbe il mercato bloccato per le prossime tre sessioni, in pratica per un anno e mezzo.