Probabili formazioni Lazio-Milan: fiducia a Gabbia, Romagnoli sfida il passato

Le formazioni di Lazio-Milan, match valevole per la ventisettesima giornata di Serie A, in programma stasera alle ore 20.45 all’Olimpico

Poche ore all’inizio della ventisettesima giornata di Serie A. Ad aprire il turno saranno la Lazio di Maurizio Sarri e il Milan di Stefano Pioli. Entrambe le squadre vanno a caccia di un successo per rialzare la testa dopo gli ultimi passi falsi.

Con la partita di Europa League in programma giovedì, il Diavolo può affidarsi ai titolari. Il tecnico di Parma può contare su tutta la rosa, fatta eccezione di Tommaso Pobega. Torna così anche Fikayo Tomori, pronto ad accomodarsi in panchina. In difesa spazio, dunque, alla linea a quattro ammirata contro l’Atalanta, con Florenzi in ballottaggio con Calabria, poi Thiaw, Gabbia e Theo Hernandez. Ma attenzione al francese che ha preso una botta al piede nell’allenamento di ieri, se non dovesse farcela l’ex Roma si sposterebbe a sinistra. In porta chiaramente Mike Maignan.

A centrocampo, Yacine Adli fornisce maggiori garanzie in fase difensiva e si prepara a strappare una maglia da titolare. Al suo fianco Ismael Bennacer e Loftus-Cheek. In avanti non si tocca il tridente formato da Rafa Leao, Olivier Giroud e Christian Pulisic.Â

Maurizio Sarri per la sua Lazio ritrova Zaccagni, che potrebbe partire dal primo minuto, formando il tridente con Felipe Anderson e Castellanos. Quest’ultimo è pronto a vincere il ballottaggio con Ciro Immobile. Pochi dubbi a centrocampo, dove ci sarĂ sicuramente Guendouzi, insieme a Cataldi e Luis Alberto. In difesa si rivede Gila con Romagnoli. Hysaj e Marusic i favoriti a giocare sugli esterni, con Provedel tra i pali.

Le formazioni di Lazio-Milan

Ecco le formazioni di Lazio-Milan:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Lazio-Milan: dove vederla in tv

Milan-Atalanta, che andrĂ in scena venerdì 1 marzo, alle ore 20.45, verrĂ trasmessa in diretta come di consueto su DAZN.Â

Il calendario di Lazio e Milan

Sarà Europa sia per la Lazio che per gli uomini di Pioli dopo il match dell’Olimpico. Martedì i biancocelesti voleranno in Germania per il ritorno degli Ottavi di finale di Champions. Il Milan, invece, giovedì sera ospiterà a San Siro lo Slavia Praga. In campionato, poi, la squadra di Sarri affronterà l’Udinese, lunedì 11 marzo. Il Diavolo domenica sarà impegnato contro l’Empoli