Milinkovic-Savic di nuovo in Serie A: ecco chi la spunta

Il nome di Milinkovic-Savic torna caldo in ottica di mercato, dopo un solo anno il serbo può tornare nel nostro campionato

La grande fuga dei talenti verso l’Arabia Saudita, la scorsa estate, ha riguardato anche diversi giocatori del nostro campionato. Tra cui Sergej Milinkovic-Savic, che aveva ceduto alle lusinghe dell’Al-Hilal. Ma dopo meno di dodici mesi, si torna a parlare dell’ex Lazio sul mercato.

Il serbo è tra coloro che probabilmente potrebbero ripensare alla loro scelta di vita e di carriera. Il campionato arabo è in crescita dal punto di vista economico, ma non offre ancora orizzonti competitivi particolarmente stimolanti. Ed ecco perché, a un anno di distanza, Milinkovic-Savic potrebbe anche compiere il percorso inverso.

Si tratta del resto di un giocatore il cui valore è universalmente riconosciuto, ancora nel pieno della carriera e che potrebbe fare comodo a tante squadre. In giro per l’Europa, sono diverse le compagini che ci stanno pensando, in particolare in Serie A, dove ci sono sempre tanti suoi estimatori.

Milinkovic-Savic, la Juventus entra di nuovo in gioco

La Juventus è la squadra che più a lungo lo ha seguito e che più delle altre era andata vicino, probabilmente, ad accaparrarselo in passato, ma la fumata bianca non è mai arrivata. Ora, però, i bianconeri tornano a pensarci con una certa insistenza.

La fine ingloriosa dell’avventura di Pogba e il possibile addio di Rabiot potrebbero spingere Giuntoli a un investimento importante per l’ex laziale. Il ritorno di fiamma è descritto da ‘Fichajes.net’, che aggiunge come sul giocatore ci sia però anche il Milan. Potrebbe nascerne un testa a testa davvero appassionante, di quelli in grado di infiammare la sessione di mercato.