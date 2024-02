Zaniolo, ritorno in Serie A già deciso: ecco dove giocherà dopo il probabile addio all’Aston Villa. L’ex Roma è di proprietà del Galatasaray

Nicolò Zaniolo è diventato un oggetto misterioso in casa Aston Villa. L’esterno ex Roma, sempre più riserva in Premier League, ha finora collezionato 28 presenze in tutte le competizioni ma nemmeno 1000 minuti con la maglia dei Villans. Con solo 2 gol all’attivo.

Il suo futuro sembra già scritto: Zaniolo non sarà riscattato dall’Aston Villa e in estate farà ritorno al Galatasaray. Sullo sfondo, però, c’è sempre la Serie A ed un possibile ritorno in Italia per rilanciarsi nel campionato che lo ha visto esplodere. A preoccupare il giocatore è anche la questione Nazionale: Euro 2024, allo stato attuale, è sempre più a rischio. L’attaccante non è più protagonista in Inghilterra e rischia di perdere la convocazione agli Europei in programma in estate.

Calciomercato, Zaniolo alla Juventus: la decisione dei tifosi

Nel sondaggio lanciato da Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale sarebbe la destinazione ideale in caso di ritorno in Serie A.

📊MOMENTO SONDAGGIO 📊 🚨 Per #Zaniolo si profila in estate un altro cambio di maglia. In caso di ritorno in Italia, in quale squadra lo vedreste meglio❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 28, 2024

Vince la Fiorentina di Italiano davanti alla Juventus di Massimiliano Allegri, club già accostati al calciatore così come il Milan in passato. Non “scalda” invece l’ipotesi Napoli, ultima opzione votata dagli utenti ‘X’ di CM.IT con il 15,6%. Zaniolo tornerà presto a far parlare di sé in sede di calciomercato.