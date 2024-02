Rivoluzione Juventus: solo lui è sicuro del posto

Nuova rivoluzione in casa Juventus, solo lui è sicuro del posto. Tutti gli aggiornamenti in vista del calciomercato estivo

Tutti cedibili o quasi. Nel prossimo mercato estivo, la dirigenza della Juventus ascolterà offerte anche per i suoi big: nessuno è intoccabile, fatta eccezione per Kenan Yildiz.

Di fronte ad offerte irrinunciabili, ad esempio, Giuntoli e Manna valuteranno anche le eventuali cessioni di Bremer e Vlahovic. Per non parlare di Federico Chiesa. Il reparto più in bilico è sicuramente il centrocampo. Ad oggi, infatti, l’unico sicuro di un posto per la prossima stagione è Manuel Locatelli. Il primo a salutare sarà Paul Pogba, ormai fuori dai piani del club a prescindere dall’esito del processo per Doping.

Calciomercato Juventus, porte girevoli a centrocampo: solo Locatelli è sicuro del posto

Nemmeno i due titolarissimi di Allegri, Rabiot e McKennie, sono sicuri della permanenza. Il primo è di nuovo in scadenza e sempre tentato dai top club europei, il secondo potrebbe avere mercato dopo la stagione del riscatto.

Ancor meno sicuro è il futuro dei giovani Miretti e Nicolussi Caviglia. Per entrambi potrebbero arrivare offerte dalla Serie A, anche per eventuali prestiti. Sarà poi da definire anche il futuro di Carlos Alcaraz, con un riscatto ancora tutto da decidere. Paradossalmente, dopo Locatelli, il bianconero con più “certezze” è Nicolò Fagioli. Il centrocampista tornerà a maggio dopo la squalifica per scommesse.