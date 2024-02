Leao-PSG, l’incredibile risposta di Luis Enrique spiazza tutti

Leao-PSG, la risposta di Luis Enrique spiazza tutti. Il tecnico spagnolo commenta così le voci sulla stella del Milan

Kylian Mbappé stavolta sembra davvero ai saluti in casa Paris Saint-Germain. La lunga telenovela sta per concludersi: la stella francese, salvo sorprese, lascerà il PSG a parametro zero per accasarsi al Real Madrid.

È già iniziato il toto-nomi in casa PSG per il post Mbappé. Tra questi c’è anche Rafael Leao. A precisa domanda sul portoghese del Milan, però, Luis Enrique ha spiazzato tutti in conferenza stampa: “Leao? E chi è? Un cantante?”.

“Ovviamente sto scherzando – ha poi chiarito il tecnico spagnolo – so benissimo chi è. Ma non posso discutere di un giocatore che non è nel nostro club”.

Luis Enrique scherza su Leao: “Chi è? Un cantante?”

L’ex CT della Nazionale spagnola pensa già al dopo Mbappé: “Quello che posso dire è che penso, spero e sono convinto che avremo una squadra ancora migliore la prossima stagione rispetto a questa”.

“Se tutto andrà bene, non ho dubbi su questo. In difesa, in attacco, fisicamente, tecnicamente e tatticamente. Nessun dubbio”, ha concluso Luis Enrique. In casa Paris Saint-Germain è già scattato il dopo Mbappé.